Суд признал "экс-министра" оккупированного Крыма виновным в госизмене и приговорил к 10 годам

13 июля, 2020, 19:37

Днепровский районный суд Киева 13 июля приговорил к 10 годам тюрьмы за госизмену бывшего главу "Министерства здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского

Об этом из зала суда сообщил корреспондент Крым.Реалии .

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена - ред.) и назначить ему наказание за это преступление в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в приговоре.

Его признать невиновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдали его в связи с недоказанностью совершения им уголовного преступления.

С 8 января 2018 Петр Михальчевский находился под стражей: сначала он содержался в следственном изоляторе Херсона, летом его перевезли в киевский СИЗО.

В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено. 9 июля прошлого года суд перевел Михальчевского из изолятора под домашний арест.

Михальчевский занимал должность министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве.

Сам Михальчевский признал, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его выбирала на пост Верховная Рада АРК соответствии с законодательством Украины.