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Espreso.tvЭкономикаРада одобрила законопроект по расширению пособия по безработице

Рада одобрила законопроект по расширению пособия по безработице

Рада одобрила в первом чтении проект закона №3486 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"

Об этом сообщает ЕспресоTV .

Проект закона поддержали 319 народных депутата.

Согласно тексту проекту закона, он предлагает внести изменения в законы "О занятости населения" и "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", направленных на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения COVID-19, в частности независимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса.

Проект закона также предлагает привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели сообщают территориальные органы центрального органа исполнительной власти о запланированном массовом увольнении работников.

Кроме того, проект закона предлагает внести изменения в ст. 20 закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", определив, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, Фонд социальной защиты инвалидов может использовать для предоставления работодателям компенсаций, которые обеспечивают трудоустройства лиц с инвалидностью с числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

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