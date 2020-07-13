"У нас не бюро удовлетворения "хотелок ": МИД отреагировал на требование России изменить Конституцию Украины в части "особого статуса"

13 июля, 2020, 17:45

Украина будет принимать те законы, которые считает необходимыми, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Так он прокомментировал требование России о предоставлении проекта поправок в Конституцию, который бы урегулировал "особый статус" Донбасса.

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем необходимыми", - сказал министр в интервью Сегодня .

Он подчеркнул, что Украина уважает свои международные обязательства и всегда коррелирует украинское законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет указывать, каким должен быть закон.

"У нас не бюро удовлетворения "хотелок" любых стран", - резюмировал Кулеба.

В начале июля заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в ближайшее время Россия ждет от Украины проект поправок в Конституцию, который бы урегулировал "особый статус" Донбасса.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины ничего не может требовать.