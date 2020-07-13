"Никаких ультиматумов не слышал": Резников о заявлениях россиян в Берлине относительно Донбасса

13 июля, 2020, 21:27

Украина не получала ультиматумов от России о закреплении в Конституции особого статуса ОРДЛО

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии журналистам, сообщает Укринформ .

"Никаких ультиматумов со стороны России я лично не слышал ... Это фейк, придуманный не знаю кем, но когда мы летели в Берлин, никаких ультиматумов мы не слышали и не видели письменно, никак. И я думаю, что это могут засвидетельствовать наши партнеры, политические советники стран нормандского формата (Украины, Франции и Германии - ред.) ", - сказал Резников.

Вице-премьер-министр также отметил, что иронически отнесся к заявлению представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, который сказал, что "сегодня в Украине создано еще два государства".

"С улыбкой. Это просто такой трюк, связанный с тем, что господин Грызлов на заседании ТКГ сделал довольно странное заявление", - сказал Резников.

Он добавил, что украинская сторона написала официальный запрос Грызлову с требованием "разъяснить или опровергнуть, нарушает ли он идею территориальной целостности и суверенитета Украины, поскольку ни в каких сделках и договоренностях других образований, кроме государства Украина, не существует".