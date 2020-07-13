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Espreso.tvОбщество"Многие школьники не будут иметь равные права": Княжицкий о законопроекте Бужанского, предлагающем отменить преподавание на украинском языке

"Многие школьники не будут иметь равные права": Княжицкий о законопроекте Бужанского, предлагающем отменить преподавание на украинском языке

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что предложенный нардепом "слугой" Максимом Бужанский законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке повредит возможностям многих школьников поступать в вузы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Законопроект ужасный, потому что законопроект, во-первых, позволяет продолжать учить детей не на украинском языке в тех школах, которые должны были перейти на нее сейчас, в 2020 году, а во-вторых, отменяет норму, согласно которой 80% предметов должны преподаваться на украинском. Если эту норму отменить, то фактически очень много школьников Украины не будут иметь равные права с другими школьниками, не смогут поступать в высшие учебные заведения ", - сказал Княжицкий.

Нардеп назвал законопроект имеющим целью деукраинизацию и русификацию, а также анонсировал акцию протеста против инициативы Бужанского.

"Конечно, все это делается ради русификации и деукраинизации, поэтому то, что руководитель фракции и партии "Слуга народа" предложил это на согласительном совете и глава Верховной Рады согласился на это, с моей точки зрения, просто возмутительно. Очевидно, мы будем протестовать, вызывать людей 16 числа прийти сюда и поддержать нас, вспомнить о 30 лет Декларации о государственном суверенитете Украины и не дать возможность этот суверенитет уничтожать такими законами, которые предлагает коллега Бужанский ", - сказал Княжицкий.

Также нардеп отметил, что пока неясно, в какой именно день рассматривать законопроект.

"Когда они его будут голосовать, в среду, четверг или пятницу, пока не понятно. На согласительном совете глава Верховной Рады сказал о четверге, но среда - это вообще праздничный день, это вообще выглядит, как верх цинизма. Возможно, они его поставят на пятницу, но мы надеемся на поддержку граждан, которые не позволят этого сделать, а мы будем делать все, чтобы этого не произошло в сессионном зале ", - сказал Княжицкий.

По оценке законопроекта в комитете нардеп предостерег от возможного начала уничтожения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Мне бы очень хотелось, чтобы не проголосовали, но зачем тогда вообще это выносить в зал, понимаете? Потому что могут проголосовать, то пообещав, кого обманув, а если это проголосуют - это фактически начало уничтожения закона о языке. Не получается одним способом, они пытаются его уничтожить другим способом, поэтому мы, очевидно, будем с этим воевать ", - сказал Княжицкий.

В случае отказа Рады проголосовать законопроект за основу и в целом Княжицкий предположил, что переход русскоязычных школ на украинский с сентября может состояться.

"Такое может быть, если они не захотят его проголосовать за основу и в целом сразу, увидим", - добавил Княжицкий.

  • Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях "авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
  • Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском языке в школах.
  • Украинцев зовут под Верховную Раду на митинг против законопроекта Бужанского.

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