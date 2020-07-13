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Espreso.tvМир"Будет способствовать разладу между религиозными общинами": ЕС призвал Турцию пересмотреть решение по превращению собора Святой Софии в мечеть

"Будет способствовать разладу между религиозными общинами": ЕС призвал Турцию пересмотреть решение по превращению собора Святой Софии в мечеть


фото: inforesist
В Европейском Союзе раскритиковали решение Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть и призвали пересмотреть решение

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Важным вопросом была Айя-София. Совет осудил решение Турции превратить такую достопримечательность в мечеть. Это решение неизбежно приведет к недоверию, будет способствовать разладу между религиозными общинами и подрывать наши усилия по диалогу и сотрудничеству", - отметил Боррель.

Он отметил, что среди стран ЕС была широкая поддержка идеи призвать турецкие власти немедленно пересмотреть это решение.

"Мы имели длительные и интересные дебаты по Турции, в конце которых я представил свои выводы, и они были утверждены Советом. Но это мои выводы, которые будут определять мои дальнейшие действия, как высокого представителя", - отметил Боррель.

  • Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети .
  • 11 июля Евросоюз раскритиковал Турцию за превращение Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
  • Папа Римский Франциск заявил , что решение Турции, которым собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и превращен в мечеть, вызывает печаль.
  • Глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея.

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