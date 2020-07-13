Полиция задержала двух вандалов, которые повредили "Замок Ричарда" на Андреевском спуске в Киеве - Кличко
13 июля, 2020, 18:35
Правоохранители задержали вандалов, которые повредили памятник на Андреевском спуске столицы
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
Злоумышленников задержали в районе улицы Боричев Тик.
По его словам, молодые люди хотели "заработать" денег, обдирая медные листы с крыши здания.
"Украсть не успели, их поймали по горячим следам", - написал Кличко.
Мэр Киева убежден, что вандалы должны понести ответственность по закону, а также отработать на благо города.
"Объем общественных работ мы обеспечим. Как это было в случае с вандалом на Аллее художников!" - добавил Кличко.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-