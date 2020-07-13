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Espreso.tvОбществоПолиция задержала двух вандалов, которые повредили "Замок Ричарда" на Андреевском спуске в Киеве - Кличко

Полиция задержала двух вандалов, которые повредили "Замок Ричарда" на Андреевском спуске в Киеве - Кличко

Правоохранители задержали вандалов, которые повредили памятник на Андреевском спуске столицы

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Злоумышленников задержали в районе улицы Боричев Тик.

По его словам, молодые люди хотели "заработать" денег, обдирая медные листы с крыши здания.

"Украсть не успели, их поймали по горячим следам", - написал Кличко.

Мэр Киева убежден, что вандалы должны понести ответственность по закону, а также отработать на благо города.

"Объем общественных работ мы обеспечим. Как это было в случае с вандалом на Аллее художников!" - добавил Кличко.

 

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