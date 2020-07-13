Переселенцам звонят якобы адвокаты и предлагают судиться с Порошенко, - Сюмар
Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар рассказала в интервью "Цензор.НЕТ ".
"Сейчас пошел интересный тренд. Вот что нам рассказывают переселенцы, которые в результате войны потеряли свои дома: им звонят разные юристы, представляются адвокатами, и предлагают подать иски к Порошенко за утраченное имущество. С требованием компенсации за нанесенный ущерб", - рассказала Сюмар.
По мнению Сюмар, - это новый масштабный план ФСБ - снять ответственность с России за то, что происходит на востоке Украины и в оккупированном Крыму и перенести разговор в внутриукраинский дискурс.
"Это же очень прецедентная история. И это толкание общества в дискурс о гражданской войне. Мол, разбирайтесь с этим всем исключительно внутри у себя. И это при том, что говорить о российско-украинской войне у нас до сих пор не принято. ... вопрос ведь не только в том, что происходит в Донецкой и Луганской областях и в Крыму. Это огромная экспериментальная гибридная война, когда эксперименты проводят у нас в голове. Их проводят над украинским обществом как таковым", - отметила народный депутат Виктория Сюмар.
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