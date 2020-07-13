Ориентировочный размер убытков из-за пожара в Луганской области составляет более 450 млн грн, - ОГА

13 июля, 2020, 20:18

Лесные пожары в Луганской области нанесли ущерб на более 450 млн грн

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

Отмечается, что ориентировочный размер убытков только от потери лесных насаждений составляет более 450 млн грн.

Сообщается, что сегодня на учет взяли 76 пострадавших домов, - ни один из них не был застрахован.

По уточненным данным, полностью сгорели 35 домов в селе Смоляниново, повреждены 15 и уничтожено 49 домов в дачном обществе № 5 "Озеро волк" в Новоайдарском районе.

В результате пожаров пострадали 223 человека, из которых 114 обращались за медицинской помощью, остальные потеряли имущество. В общем пожары уничтожили 5 тыс. гектаров леса.

Напомним, пожар начался 6 июля в 13:21. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов дала пожару новой силы.

Глава ОГА Сергей Гайдай не исключает версию поджога.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил у себя на Facebook, что к возникновению пожара может быть причастен местный агроном Дмитрий П., 1993 года рождения , который поджигал стерню, и разместил соответствующее видео полицейского беспилотника.

12 июля продолжалось тушение очагов тления лесного пожара, который 6 июля 2020 года вспыхнул вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области

По состоянию на 13 июля пожар, который 6 июля 2020 вспыхнул вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области, полностью ликвидирован

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