ООН: в этом году из-за пандемии COVID-19 около 130 млн человек могут столкнуться с хроническим голодом
13 июля, 2020, 20:35
Из-за пандемии коронавируса количество людей, которые живут в состоянии хронического голода, может вырасти на 130 млн
Об этом говорится в отчете Организации объединенных наций, обнародованном 13 июля, передает Радио Свобода .
"(Пандемия - ред.) может добавить еще от 83 до 132 млн к количеству недоедающих в 2020 году", - говорится в документе.
По данным ООН, в течение 2019 года количество голодающих выросло на 10 млн и на конец года составило 690 млн, или 9% населения мира.
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