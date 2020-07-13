ООН: в этом году из-за пандемии COVID-19 около 130 млн человек могут столкнуться с хроническим голодом

13 июля, 2020, 20:35

Из-за пандемии коронавируса количество людей, которые живут в состоянии хронического голода, может вырасти на 130 млн

Об этом говорится в отчете Организации объединенных наций, обнародованном 13 июля, передает Радио Свобода .

"(Пандемия - ред.) может добавить еще от 83 до 132 млн к количеству недоедающих в 2020 году", - говорится в документе.

По данным ООН, в течение 2019 года количество голодающих выросло на 10 млн и на конец года составило 690 млн, или 9% населения мира.

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