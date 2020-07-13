Незаконно посетил Крым: ГПСУ запретила на три года въезд российскому актеру
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Российскому актеру, который "фестивалил" в оккупированном Крыму, на 3 года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.
Во время беседы мужчина наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам ОКПП "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году.
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В МВД не указали имя актера, однако на скринах, где закрашено его лицо указывается, что он играл главную роль в новом российском пропагандистском фильме "Балканский рубеж". А значит это - Антон Пампушный.
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