На военных базах США в Окинаве - всплеск заболеваемости коронавирусом

13 июля, 2020, 18:02

В японской префектуре Окинава изолировали три военные базы США, где за последние дни зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает CNN .

Офис губернатора префектуры Окинава сообщил, что по состоянию на полдень понедельника, 13 июля, COVID-19 заболели 94 военнослужащих на авиабазе Корпуса морской пехоты США Футенма на базе Кэмп-Хансен и на базе Кэмп-Киснер.

В субботу, 11 июля, был издан приказ об изоляции военных баз, запрещающий почти все передвижения за пределы баз десятками тысяч американских военнослужащих. На Окинаве дислоцированы более 20 000 американских военнослужащих.

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Случаи заражения коронавирусом на военных базах стали первыми среди американского контингента на Окинаве.

Учитывая карантинные ограничения, введенные по всей Японии, правительство Окинавы раскритиковало эффективность мер, принимаемых командованием ВМС США.

В своем заявлении губернатор префектуры Дэнни Тамаки заявил, что США не должны позволять военнослужащим выходить за пределы баз во время пандемии.

"Я в шоке. Крайне обидно, что всплеск заболеваемости произошел за короткий промежуток времени, в то время как все жители Окинавы изо всех сил пытаются предотвратить распространение инфекции", - сказал Тамаки.

В период с 1 мая по 7 июля на Окинаве не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Всего на острове с начала пандемии COVID-19 обнаружили в 145 жителей, в том числе семь человек умерли.