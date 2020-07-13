На Полтавщине отменили Сорочинскую ярмарку 2020

13 июля, 2020, 18:17

Сорочинскую ярмарку на Полтавщине решили не проводить

Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Организатор Национальной Сорочинской ярмарки - ООО "Сорочинская ярмарка" - информирует потенциальных участников и гостей о том, что нами принято решение о непроведении нынешней Сорочинской ярмарки именно в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Впервые за свою историю Национальная Сорочинская ярмарка-2020 не состоится", - говорится в сообщении.

В местных СМИ, которым разослали пресс-релизы, говорится о причинах такого решения.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью covid-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов Национальной Сорочинской ярмарки продолжается и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмаркв и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем ", - заявили организаторы.

Там также заявили, что не могут допустить разрушения имиджа ярмарки.

"К тому же, мы не позволим отдельным деструктивным силам, которые начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение событий "Новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы, навредить имиджу мероприятия, которое имеет многовековую историю и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года ", - говорится в заявлении.