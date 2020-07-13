На Донбассе в течение дня погибли двое бойцов ООС, россияне стреляют из запрещенного оружия
13 июля, 2020, 17:50
13 июля оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.
В течение текущих суток, двое военных погибли.
Подразделения Объединенных сил ответили на все огневые провокации, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины".
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