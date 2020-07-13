Крымский оккупационный "суд" оставил в розыске Бекирова, которого обменяли в сентябре
Об этом сообщил адвокат Бекирова, передает сообщество "Крымская Солидарность" в Facebook.
"Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда предыдущей инстанции об объявлении в розыск бывшего политического заключенного, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова", - отметил адвокат Бекирова Алексей Ладен.
Он отметил, что объявление в розыск Бекирова является незаконным.
"Защита представила многочисленные медицинские документы, что он является инвалидом 1-й группы, он продолжает лечение в стационаре. На момент решения суда, была сложная эпидемиологическая ситуация, были закрыты границы и Эдем Бекиров как человек, имеющий хронические заболевания, входил в группу риска ", - сказал Ладен.
Адвокат добавил, что защита обжалует это решение и будет настаивать на том, что уголовное дело в отношении Бекирова необходимо прекратить, поскольку отсутствует возможность прибытия его подзащитного в суд.
Видео - "Крымская Солидарность":
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