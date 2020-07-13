Фракция "слуг" определилась с кандидатами на голову АМКУ и вице-премьера по ОПК, - Качура
13 июля, 2020, 20:49
Фракция "Слуга народа" будет рекомендовать Ольгу Песчанскую на должность главы Антимонопольного комитета, а Олега Уруского на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности
Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram.
"Сегодня фракция утвердила рекомендовать Песчанскую на должность главы Антимонопольного комитета и Уруского на позицию вице-премьера по ОПК", - написал он.
Качура добавил, что кандидатуру на должность главы НБУ определят 15 июля.
"Есть несколько кандидатов. К концу недели мы должны принять решение", - отметил нардеп.
- Первый заместитель главы Антимонопольного комитета Украины Ольгу Песчанскую назначили исполнять обязанности главы АМКУ.
- Напомним, на прошлой неделе в Верховную Раду было внесено постановление о назначении экс-главы Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вице-премьер-министра по ОПК.
- Согласно информации на сайте Верховной Рады 13 июля Кабмин отозвал постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Кабинет министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии "Слуга народа" по этому вопросу.
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