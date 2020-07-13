Фракция "слуг" определилась с кандидатами на голову АМКУ и вице-премьера по ОПК, - Качура

13 июля, 2020, 20:49

Фракция "Слуга народа" будет рекомендовать Ольгу Песчанскую на должность главы Антимонопольного комитета, а Олега Уруского на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам отраслей промышленности

Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram.

"Сегодня фракция утвердила рекомендовать Песчанскую на должность главы Антимонопольного комитета и Уруского на позицию вице-премьера по ОПК", - написал он.

Качура добавил, что кандидатуру на должность главы НБУ определят 15 июля.

"Есть несколько кандидатов. К концу недели мы должны принять решение", - отметил нардеп.