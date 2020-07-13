 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДетсады заработают: на Львовщине очередное ослабление карантина

Детсады заработают: на Львовщине очередное ослабление карантина


фото: https://kalynivka.city/
О решении стало известно на очередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС

Об этом сообщает журналистка "Эспрессо-Запад".

Сегодня, 13 июля, на очередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС снова ослабили карантин. Поэтому позволили работу детских садов всех форм собственности и культурных заведений.

"По данным МЗ, Львовщина имеет возможность рассматривать ослабление карантинных мероприятий. Сегодня комиссия рассматривала работу учреждений культуры и дошкольных учебных заведений. В городе обследовали все ЗДО и учреждения культуры, кинотеатры, театры, музеи и библиотеки", - отметил заместитель главы ЛОГА Иван Собко.

Впрочем, до следующего заседания отложили рассмотрение работы кинотеатров и театров, мол, там собирается большое количество людей. Эти два аспекта будут рассматривать на следующем заседании, учитывая эпидситуацию в области.

"На днях ситуация несколько стабилизировалась. Впрочем заболеваемость еще держится на достаточно значительном уровне. Заполненность коек у нас чуть больше 40,4%, тестирование составляет 110%, процент обнаружения - 8.4% при норме не более 11%. Это те показатели, которые позволили давать определенное послабление. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией и в дальнейшем действовать в соответствии с показателями ", - рассказал руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис.

В течение семи дней власти области будут следить за развитием коронавируса. Если же тенденция будет демонстрировать спад, уже через неделю областная комиссия ТЭБ и ЧС может разрешить работу театров и кинотеатров.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать