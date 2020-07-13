Детсады заработают: на Львовщине очередное ослабление карантина

13 июля, 2020, 19:57

О решении стало известно на очередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС

Об этом сообщает журналистка "Эспрессо-Запад".

Сегодня, 13 июля, на очередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС снова ослабили карантин. Поэтому позволили работу детских садов всех форм собственности и культурных заведений.

"По данным МЗ, Львовщина имеет возможность рассматривать ослабление карантинных мероприятий. Сегодня комиссия рассматривала работу учреждений культуры и дошкольных учебных заведений. В городе обследовали все ЗДО и учреждения культуры, кинотеатры, театры, музеи и библиотеки", - отметил заместитель главы ЛОГА Иван Собко.

Впрочем, до следующего заседания отложили рассмотрение работы кинотеатров и театров, мол, там собирается большое количество людей. Эти два аспекта будут рассматривать на следующем заседании, учитывая эпидситуацию в области.

"На днях ситуация несколько стабилизировалась. Впрочем заболеваемость еще держится на достаточно значительном уровне. Заполненность коек у нас чуть больше 40,4%, тестирование составляет 110%, процент обнаружения - 8.4% при норме не более 11%. Это те показатели, которые позволили давать определенное послабление. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией и в дальнейшем действовать в соответствии с показателями ", - рассказал руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис.

В течение семи дней власти области будут следить за развитием коронавируса. Если же тенденция будет демонстрировать спад, уже через неделю областная комиссия ТЭБ и ЧС может разрешить работу театров и кинотеатров.