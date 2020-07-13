Будут судить за мошенничество: злоумышленник пытался "продать" должность главы Николаевской ОГА за $ 3,1 млн

13 июля, 2020, 16:47

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который пытался мошенническим путем получить $ 3,1 млн за якобы содействие в назначении на должность главы Николаевской областной государственной администрации

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Согласно сообщению, Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту мошенничества и предоставления обещания неправомерной выгоды должностному лицу.

Так, досудебное расследование установило, что лицо пыталось мошенническим путем получить $ 3,1 млн гражданина за якобы содействие в назначении на должность главы Николаевской областной государственной администрации, мотивируя своими связями в Кабинете Министров Украины, Офисе Президента Украины.

По информации ведомства, правоохранители задержали фигуранта дела 25 февраля 2020 года во время получения первой части денежных средств в размере $ 350 тыс.

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