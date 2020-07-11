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Espreso.tvОбществоЗеленополье: шестую годовщину почтили во Львове

Зеленополье: шестую годовщину почтили во Львове

11 июля 2014 года вражеские "Грады" обстреляли поселок Зеленополье на Луганщине. Это было первое массовое применение регулярных войск России против украинских сил

Об этом сообщает журналистка Еспресо.TV во Львове.

В шестую годовщину трагедии под Зеленополье во Львовском парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого установили деактивированный макет ракеты установки БМ-21 "Град". Именно такими снарядами Россия впервые прямо открыла огонь со своей территории.

Идея установить мемориал, памятник или инсталляцию ребятам, погибшим на Востоке, была давно, - рассказывает пресс-секретарь Парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого Ирина Вовк. - Во Львове есть мемориал Небесной сотни, а что же о ребятах, которые погибли на войне? Мы долго думали, каким он должен быть, мы не хотели каких-то больших и высоких памятников. Мы хотели напоминать регулярно. Первая экспозиция - был Ил-76. Сейчас это Зеленополье. Жаль, что о Зеленополье вспоминают мало, что оно не на устах у многих".

Рассвет 11 июля забрал 37 жизней украинских воинов. В основном это были молодые ребята. На установленной инсталляции выписано каждое имя и год рождения. 1992, 1989, 1994 - в основном двадцатилетние бойцы, которые отважно шли на защиту украинских границ.

Имя своего погибшего сына Виктора на инсталляции ищет Ольга Лущик. Женщина вспоминает, что в ночь перед обстрелом не спала, держала у себя икону и плакала. Утром не смогла поговорить с сыном, потому что узнала от командира, что был большой бой, и ребята все спали. А потом наступила страшная ночь. В шестую годовщину трагедии женщина впервые решилась рассказать. "Я не спала, но не выдержала и заснула около двух ночи, а он в четыре утра погиб, - рассказывает Ольга. - В ту ночь, когда он погиб, его сын Святослав сорвался. Я говорю, ты куда? А он говорит: бабусь, не мешай, меня папа ждет на стадионе, мы должны в футбол сыграть. Так сложилось, что Виктор самостоятельно воспитывал сына. Я себе до сих пор не могу этого простить. Я не должна была спать. Может, если бы я сидела и молилась, может он был жив. Но так случилось. Я горжусь своим сыном".

Более сотни бойцов в ту ночь получили ранения и контузии. Чудом немало осталось в живых. Сейчас очевидцы жутких событий тоже у инсталляции. Виктор Андриянов работает начальником технического отдела парка. В ночь на 11 июля выполнял боевую задачу в районе Зеленополья. Был на выезде вместе с разведкой и саперами. Хорошо помнит первое открытое российское наступление. "В половине пятого утра мы увидели дым и поняли, что что-то на позиции случилось, - рассказывает Виктор Андриянов. - Когда вернулись в лагерь, мы были в шоке. Это первые такие большие потери и смерти были. Дым, огонь и вонь. В кино такого не покажут. Туда заехала большая колонна украинской техники. Мы имели все возможности и силы идти до российской границы и выгонять всю эту нечисть. Никто не ожидал, что враг осмелится ударить со своей территории".

Декоративный снаряд "Града", которыми Россия обстреливала украинские позиции, пробудет в парке больше месяца. Это уже второй эпизод интерактивного памятника в Парке Культуры, установленного по инициативе и собственными силами его работников. Первым эпизодом стал макет самолета Ил-76, сбитого пророссийскими боевиками над Луганском. Следующей в "календаре войны" будут вспоминать о Иловайской трагедии.

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