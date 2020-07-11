Зеленополье: шестую годовщину почтили во Львове

11 июля, 2020, 18:23

11 июля 2014 года вражеские "Грады" обстреляли поселок Зеленополье на Луганщине. Это было первое массовое применение регулярных войск России против украинских сил

Об этом сообщает журналистка Еспресо.TV во Львове.

В шестую годовщину трагедии под Зеленополье во Львовском парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого установили деактивированный макет ракеты установки БМ-21 "Град". Именно такими снарядами Россия впервые прямо открыла огонь со своей территории.

Идея установить мемориал, памятник или инсталляцию ребятам, погибшим на Востоке, была давно, - рассказывает пресс-секретарь Парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого Ирина Вовк. - Во Львове есть мемориал Небесной сотни, а что же о ребятах, которые погибли на войне? Мы долго думали, каким он должен быть, мы не хотели каких-то больших и высоких памятников. Мы хотели напоминать регулярно. Первая экспозиция - был Ил-76. Сейчас это Зеленополье. Жаль, что о Зеленополье вспоминают мало, что оно не на устах у многих".

Рассвет 11 июля забрал 37 жизней украинских воинов. В основном это были молодые ребята. На установленной инсталляции выписано каждое имя и год рождения. 1992, 1989, 1994 - в основном двадцатилетние бойцы, которые отважно шли на защиту украинских границ.

Имя своего погибшего сына Виктора на инсталляции ищет Ольга Лущик. Женщина вспоминает, что в ночь перед обстрелом не спала, держала у себя икону и плакала. Утром не смогла поговорить с сыном, потому что узнала от командира, что был большой бой, и ребята все спали. А потом наступила страшная ночь. В шестую годовщину трагедии женщина впервые решилась рассказать. "Я не спала, но не выдержала и заснула около двух ночи, а он в четыре утра погиб, - рассказывает Ольга. - В ту ночь, когда он погиб, его сын Святослав сорвался. Я говорю, ты куда? А он говорит: бабусь, не мешай, меня папа ждет на стадионе, мы должны в футбол сыграть. Так сложилось, что Виктор самостоятельно воспитывал сына. Я себе до сих пор не могу этого простить. Я не должна была спать. Может, если бы я сидела и молилась, может он был жив. Но так случилось. Я горжусь своим сыном".

Более сотни бойцов в ту ночь получили ранения и контузии. Чудом немало осталось в живых. Сейчас очевидцы жутких событий тоже у инсталляции. Виктор Андриянов работает начальником технического отдела парка. В ночь на 11 июля выполнял боевую задачу в районе Зеленополья. Был на выезде вместе с разведкой и саперами. Хорошо помнит первое открытое российское наступление. "В половине пятого утра мы увидели дым и поняли, что что-то на позиции случилось, - рассказывает Виктор Андриянов. - Когда вернулись в лагерь, мы были в шоке. Это первые такие большие потери и смерти были. Дым, огонь и вонь. В кино такого не покажут. Туда заехала большая колонна украинской техники. Мы имели все возможности и силы идти до российской границы и выгонять всю эту нечисть. Никто не ожидал, что враг осмелится ударить со своей территории".

Декоративный снаряд "Града", которыми Россия обстреливала украинские позиции, пробудет в парке больше месяца. Это уже второй эпизод интерактивного памятника в Парке Культуры, установленного по инициативе и собственными силами его работников. Первым эпизодом стал макет самолета Ил-76, сбитого пророссийскими боевиками над Луганском. Следующей в "календаре войны" будут вспоминать о Иловайской трагедии.

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