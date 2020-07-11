Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Норвич" в чемпионате Англии

11 июля, 2020, 16:28

В 35-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, разгромил "Норвич"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Андрей Ярмоленко начал матч в запасе и вышел на поле на 83-й минуте, когда "Вест Хэм" уже выигрывал 4:0. Героем встречи стал Мичейл Антонио, забивший четыре гола.

"Вест Хэм" победил "Норвич" 4:0, набрал 34 очка и занимает в турнирной таблице 16-е место. От зоны вылета лондонцев отделяет 6 пунктов. "Норвич" с 21 баллом на последней позиции.

В общем Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Вест Хэм" 20 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Чемпионат Англии

35-й тур

11 июля

"Норвич" - "Вест Хэм" 0:4

Голы Антонио, 11, 45+1, 54, 74

Напомним, 8 июля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Бернли" со счетом 0:1.

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