Выборы в Беларуси. Если Бабарыко и Тихановскую не зарегистрируют кандидатами в президенты, люди выйдут на улицы, - оппозиция

11 июля, 2020, 14:12

Толчком для бессрочной акции протеста во время нынешних президентских выборов в Республике Беларусь может стать отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать Виктора Бабарыко и Светлану Тихановскую кандидатами в президенты

Об этом заявил координатор преследуемой властями гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Хартыя'97 .

ЦИК Беларуси назначил рассмотрение данного вопроса - вопрос регистрации или нерегистрации кандидатов, на 14 июля, последний из возможных дней в соответствии с действующим белорусским законодательством.

"Думаю, что в случае нерегистрации Светланы Тихановской и Виктора Бабарико все политические процессы в Беларуси ускорятся в разы. Белорусы массово выйдут на улицу, требуя регистрации своих кандидатов. А мы знаем, что свои подписи за них поставили минимум 600 тысяч человек, а рейтинг у Лукашенко никакой.", - сказал Бондаренко.

Кроме того, в таком случае, по словам Бондаренко, постоянного правителя Беларуси Александра Лукашенко ждут новые санкции.

Если же Лукашенко попытается задействовать силовой вариант и, как он уже публично угрожал, применить среднеазиатский опыт, "его постигнет судьба Чаушеску".

"Военные и силовики в этом случае с ним церемониться не будут, так как знают, что получат полную поддержку народа.", - считает Бондаренко.

По его мнению, смена власти в Беларуси будет "только полезной для всех общественных слоев, в том числе для силовиков и чиновников".

"Именно поэтому появились такие кандидатуры, как Валерий Цепкало и Виктор Бабарико: практически это проявление номенклатурного заговора и заговора силовиков против Лукашенко", - подчеркнул оппозиционер.

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