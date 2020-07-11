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Espreso.tvОбществоВолынь, Донецкая, Закарпатье, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ

Волынь, Донецкая, Закарпатье, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ


фото: University of Michigan
В Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина. При этом ослабить карантин позволили Харьковской области

Соответствующие данные обнародовали в субботу, 11 июля 2020 года, в Министерстве здравоохранения, передает Еспресо.TV.

В частности, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Дело в том, что в Донецкой и Черниговской областях проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус, в Тернопольской области превышен показатель динамики, а проценту обнаружения не соответствуют Волынская, Закарпатская и Ровенская области.

При этом на Закарпатье также заполнены более 50% коек в больницах.

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

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