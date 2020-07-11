Волынь, Донецкая, Закарпатье, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ
Соответствующие данные обнародовали в субботу, 11 июля 2020 года, в Министерстве здравоохранения, передает Еспресо.TV.
В частности, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.
Дело в том, что в Донецкой и Черниговской областях проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус, в Тернопольской области превышен показатель динамики, а проценту обнаружения не соответствуют Волынская, Закарпатская и Ровенская области.
При этом на Закарпатье также заполнены более 50% коек в больницах.
Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:
загруженность мест в больницах менее 50%;
проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
динамика заболеваемости должна быть менее 10%.
- Напомним в Украине за сутки - 800 новых случаев, 861 человек выздоровел.
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