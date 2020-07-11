В Золочеве на Львовщине пытаются незаконно построить храм УПЦ (МП). Община протестует

11 июля, 2020, 11:55

По этому вопросу созвали внеочередную сессию городского совета

В Золочеве - районном центре Львовщины - группа жителей пытается незаконно построить храм Украинской православной церкви Московского патриархата. По этому поводу депутаты срочно собрались на внеочередную сессию городского совета.

Об этом сообщил городской голова Игорь Гриньков.

"В Золочеве нет и не будет храма Московского патриархата. Хотя СМИ раз за разом освещают скандалы с захватом украинской земли Московским патриархатом - во Львове, Ужгороде, Почаеве ... По факту имеем такую ситуацию. 14 августа 2019 года лицо по фамилии Шаховал Ольга Владимировна получила права собственности на часть жилого дома и земельный участок на улице Труша, 9 в городе Золочев. Это подтверждается выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. В Золочевском отделе архитектурно-планировочного бюро изготовлен строительный паспорт на реконструкцию с расширением индивидуального усадебного дома. В установленном порядке оформлена декларация на начало строительство этого дома, которую выдает ГАСК во Львове, - написал Игорь Гриньков. - На первый взгляд, ничего подозрительного. Что настораживает меня? Новый застройщик Шаховал Ольга Владимировна 1998 года рождения, родившаяся в городе Почаев Кременецкого района Тернопольской области. В Золочеве ее никто не знает. Ее интересы здесь представляют третьи лица. Мы все понимаем, что такое Почаев, что такое церковь Московского патриархата в Украине. Роман Кушнир, архитектор города, осмотрел схему застройки земельного участка, планировку будущей застройки и предполагает, что вполне возможно приспособления этого якобы жилого дома под храм. "Если это здание будет построено, то будет подобно нашему храму Украинской греко-католической церкви на улице Героев Крут, возле стадиона", - говорит Роман Кушнир".

Мэр инициировал созыв внеочередного заседания городского совета, на котором рассмотрели этот вопрос. Сессия единогласно приняла решение о запрете строительства в Золочеве культового сооружения УПЦ (МП).

Мэр Золочева Игорь Гриньков прокомментировал решение своих коллег в видеообращении.

Он, в частности, отметил, что в Украине практика введения граждан в заблуждение и строительство храмов церкви, центр которой находится в столице страны-агрессора, под видом строительства жилых домов стала привычной. Городской совет принял обращение к президенту и главе Верховной Рады Украины с требованием запретить деятельность конфессии, подчиненной Российском патриархата, на территории Украины.

"В Золочеве нет и не будет московской церкви", - сказал Игорь Гриньков.