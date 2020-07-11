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Espreso.tvОбществоВ Украине тестируют 4 отечественных препарата против коронавируса

В Украине тестируют 4 отечественных препарата против коронавируса


фото: Укрінформ
Четыре украинских препарата проходят клинические испытания на эффективность в борьбе с коронавирусом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

По его словам, Министерство здравоохранения Украины позволило с целью изучения эффективности применения препаратов при лечении коронавируса проведение клинических испытаний четырех лекарственных средств отечественного производства - "Амизон.Макс", "Амиксин IC", "Биовен", "Корвитин".

"После получения результатов будут сделаны выводы о возможности использования препаратов в лечении коронавирусной болезни", - сказал Степанов.

Он добавил, что некоторые клинические испытания находятся на завершающей стадии.

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