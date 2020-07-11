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Espreso.tvОбществоВ Украине с 1 августа на 54% вырастет тариф на передачу электроэнергии

В Украине с 1 августа на 54% вырастет тариф на передачу электроэнергии


фото: Укрінформ
В Украине с 1 августа 2020 года на 54% вырастет тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-час (без НДС).

Соответствующее решение было принято, чтобы компания "Укрэнерго" смогла получить необходимые деньги для погашения задолженности перед производителями "зеленой энергетики".

Сначала тариф хотели повысить 2,1 раза - до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальным предложением было довести его до 604,51 грн/МВт-час.

"Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства международных финансовых организаций, что позволит предотвратить моментальную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными" меморандумом", - говорится в заявлении Укрэнерго.

  • 29 мая стало известно, что для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса в обнародованной правительством программе стимулирования экономики был предложен пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр "зеленого тарифа".

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