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Espreso.tvОбществоВ Николаеве руководителя областной "Свободы" Губского госпитализировали с огнестрельным ранением головы, - СМИ

В Николаеве руководителя областной "Свободы" Губского госпитализировали с огнестрельным ранением головы, - СМИ

Демид Губский
фото: Facebook
В городе Николаеве с огнестрельным ранением головы госпитализировали главу областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демида Губского

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Цензор.Нет, передает Еспресо.TV.

Информация об инциденте в полицию поступила в 07:50 субботы, 11 июля. В частности, сообщалось, что 6 часов назад Губского доставили в больницу из его квартиры. При этом он имел огнестрельное ранение головы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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