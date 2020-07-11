В Киеве во время ремонта лифта погиб электрик

11 июля, 2020, 17:27

В столице от удара током погиб электрик, ремонтировавший лифт

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Трагедия произошла в Киеве на улице Григоровича-Барского, 7 Электрик погиб в лифтовой шахте от удара током.

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