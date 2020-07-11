В Киеве во время ремонта лифта погиб электрик
11 июля, 2020, 17:27
В столице от удара током погиб электрик, ремонтировавший лифт
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Трагедия произошла в Киеве на улице Григоровича-Барского, 7 Электрик погиб в лифтовой шахте от удара током.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя