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Espreso.tvКриминалВ Киеве во время ремонта лифта погиб электрик

В Киеве во время ремонта лифта погиб электрик


фото: facebook
В столице от удара током погиб электрик, ремонтировавший лифт

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Трагедия произошла в Киеве на улице Григоровича-Барского, 7 Электрик погиб в лифтовой шахте от удара током.

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