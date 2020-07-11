В Киеве авто выехало на встречную полосу и перевернулось на крышу
11 июля, 2020, 21:05
В Дарницком районе столицы автомобиль Seat выехал на встречную полосу и перевернулся на крышу
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Водитель автомобиля Seat по неизвестным точно причинам выехал на встречную полосу, влетел в бордюрный камень и вследствие этого перевернулся на крышу.
На месте происшествия работает скорая помощь, медики оказывают помощь пострадавшему водителю. Пассажирка авто госпитализирована с черепно-мозговой травмой, водитель не пострадал.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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