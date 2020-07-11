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Espreso.tvМирВ Instagram и Facebook будут блокировать сообщения о лечении гомосексуальности

В Instagram и Facebook будут блокировать сообщения о лечении гомосексуальности


фото: YouTube
Instagram и Facebook объявили о блокировании всех постов соцсети, которые продвигают так называемую конверсионную терапию - то есть изменение сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности

Об этом сообщила руководитель публичной политики Instagram в Европе Тара Хопкинс, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Мы не позволяем нападения на людей на основе их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляем наши политики, чтобы запретить продвижение услуг по конверсионной терапии", - сказала она.

Instagram также перестанет выдавать контент, связанный с конверсионной терапией в рекомендациях.

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