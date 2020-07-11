Умер легендарный английский футболист Джек Чарльтон

11 июля, 2020, 15:10

На 86-м году жизни умер чемпион мира-1966 в составе сборной Англии Джек Чарльтон

Об этом сообщает официальный сайт английского футбольного клуба "Лидс Юнайтед".

"Лидс Юнайтед" глубоко опечален, узнав, что легенда клуба Джек Чарльтон умер вчера вечером в возрасте 85 лет после продолжительной болезни", - говорится в заявлении клуба.

Чарльтон провел в составе "Лидса" 23 года и сыграл за команду рекордное количество матчей - 773. В системе "Лидса" Чарльтон оказался в 15-летнем возрасте, в 1950 году, а дебютировал за основную команду 25 апреля 1953 в матче против "Донкастер Роверс".

В составе "Лидса" Чарльтон стал чемпионом Англии в 1969 году и обладателем Кубка Англии-1972.

В 1966 году выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии.

После завершения игровой карьеры в 1973 году Чарльтон стал тренером и возглавлял "Мидлсбро", "Шеффилд Уэнсдей", "Ньюкасл Юнайтед" и сборную Ирландии.

Джек Чарльтон является старшим братом легенды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Бобби Чарльтона.

Rest in peace Jack pic.twitter.com/Z6iIuIAzIE - Leeds United (@LUFC) July 11, 2020

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