Трамп смягчил приговор осужденному по делу о вмешательстве России в выборы в США

11 июля, 2020, 20:27

Президент США Дональд Трамп смягчил приговор своему бывшему советнику Роджеру Стоуну, осужденному по делу о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году

Об этом сообщает Радио Свобода.

Трамп заявил, что Стоун стал жертвой "розыгрыша России". Решение о смягчении приговора, о котором было объявлено в заявлении Белого дома, было принято за несколько дней до того, как Стоун должен был явиться в тюрьму для отбывания срока.

"Роджер Стоун сильно пострадал. К нему отнеслись очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободен", - сообщил Белый дом.

В заявлении также отмечается, что Стоун обжаловал свое осуждение, добивается нового судебного рассмотрения и ожидает полной реабилитации. В канцелярии Трампа убеждены, что в тюрьме Стоуна ждал бы "серьезный риск" из-за имеющихся у него заболеваний.

67-летнего Стоуна 14 июля должны были поместить в тюрьму в штате Джорджия. Он был осужден в феврале за ложь под присягой законодателям США, угрозы свидетелям и уничтожение доказательств.

Смягчение Трампом приговора Стоуну не отменяет обвинительного приговора, как это предусматривает помилования.

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф осудил решение Трампа. По его словам, таким образом президент продемонстрировал, что в США "есть две системы правосудия: одна для его преступных друзей, другая - для всех остальных".

Роджер Стоун стал шестым помощником или советником Трампа, который был осужден по обвинению, выдвинутому в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США.

Стоун, давний друг и советник Трампа, был приговорен к трем годам и четырем месяцам за то, что лгал Конгрессу и препятствовал расследованию Палатой представителей дела о сговору с Россией по избирательной кампании Трампа с целью выиграть выборы 2016 года.

Напомним, 11 июля Дональд Трамп признался, что 2018 распорядился осуществить кибератаки против российской "Агентства интернет-исследований", известной как "Фабрика троллей" приближенного к Путину петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

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