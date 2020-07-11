Синоптик Наталья Диденко предупредила о существенном похолодании на Петра и Павла

11 июля, 2020, 18:49

12 июля на западе Украины существенно, до +12...+18 градусов, снизится температура

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, на Петра и Павла существенно похолодает в западных областях Украины, температура воздуха снизится днем до +12...+18 градусов. На остальной территории Украины еще будет жарко, +28...+33 градуса.

Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы наиболее вероятные в западных, северных областях и на Виннитчине. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей - яркое палящее солнце.

В Киеве на Петра и Павла - высокая температура воздуха, +28...+30 градусов. Дождь с грозой более вероятен во второй половине дня.

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