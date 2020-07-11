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Espreso.tvОбществоСамый сильный педиатр мира: легендарный украинский силач Тягнизуб будет работать в больнице на Львовщине

Самый сильный педиатр мира: легендарный украинский силач Тягнизуб будет работать в больнице на Львовщине

Олег Скавыш, более известный как силач и мировой рекордсмен Тягнизуб, - врач-педиатр с 15-летним стажем и с успешной практикой во Львове

Сейчас, после запуска второго этапа медицинской реформы, он решил присоединиться к команде врачей в шахтерском городке Сосновке, что на Львовщине.

Эту информацию подтвердил сам Олег Тягнизуб в комментарии корреспонденту Еспресо.

"В этой больнице работает мой лучший друг, который и предложил присоединиться к их коллективу. Мне стало интересно, ведь медицинское учреждение в Сосновке имеет амбициозные интересные планы и активно развивается. Так, помимо основной работы во Львове, теперь один раз в неделю я буду работать здесь. В эту пятницу у меня как раз был первый рабочий день. Очереди под кабинетом не было. Со всем знакомился - все только начинается ", - прокомментировал врач.

Также о привлечении в свои ряды опытного педиатра сообщает больница Сосновки:

"Из 10 июня в Городской больнице Сосновского городского совета начинает работать сильнейший в мире педиатр! Олег Скавыш - врач педиатр высшей категории, имеет специализацию по детской эндокринологии. В Сосновке врач Скавыш будет осуществлять прием пациентов по пятницам с 9:00 до 16:00 ".

И все же основным местом работы Олега Скавыша остается в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, где он работает педиатром-эндокринологом.

Напомним, Олег Скавыш известный как силач Тягнизуб, который зубами поднимает и тянет различные тяжелые предметы. На его счету десятки рекордов Украины. В 2018 году его достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда он протянул корабль весом 614 т на расстояние более 16 метров.

Все свои рекорды устанавливает для помощи детям, больным раком. А также, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

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