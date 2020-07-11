Российский пассажирский самолет нарушил воздушное пространство Украины

11 июля, 2020, 09:56

В пятницу, 10 июля 2020 года, один из воздушных бортов РФ, совершал внутренний рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, не обходя Украину, а через территорию ОРДЛО и Луганской области, а в той точке, где границы Луганской и Харьковской областей встречаются с государственной границей Украины с Россией вошел в российское воздушное пространство

На данный факт поздно вечером обратил внимание журналист Андрей Цаплиенко, передает Еспресо.TV.

На своем Телеграмм-канале он привел скриншоты данным самолета, а также собственные соображения по этому поводу.

"Россияне вновь в украинском небе. Сегодня российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург за Донбассом - и оккупированным, и неоккупированным. Это невозможно было бы сделать без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась", - отметил Цаплиенко.

Речь идет о борте U6346 (SVR346). Это Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", зарегистрированный в Екатеринбурге.

Убедиться в достоверности приведенных Цаплиенко данных можно, воспользовавшись сервисом flightradar24.com . По состоянию на 9:55 утра субботы, 11 июля, там еще сохранялась информация об этом рейсе.

Как показывает схема пролета самолета суверенной территорией Украины, сначала он - как у всех подобных случаях уже не один год подряд совершают российские пилоты - взял курс черноморского курорта Анапа в Петербург, но вблизи Ростова-на-Дону борт то поворачивает на запад и движется через Украину, где в районе временно оккупированных российско-террористическими войсками городов Брянка и Кадиевка (бывший Стаханов), выравнив курс и дальше уже движется на север.

Расписание полетов борта U6346 размещено в свободном доступе по этой ссылке .

Напомним, что пролеты территории Украины для российских воздушных судов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb