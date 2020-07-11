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Espreso.tvМир"Это наш край", "Москва, уходи". В Хабаровске собрался самый массовый за всю историю протестный митинг

"Это наш край", "Москва, уходи". В Хабаровске собрался самый массовый за всю историю протестный митинг

В субботу, 11 июля 2020 года, жители дальневосточного города Хабаровск (РФ) вышли на протест. Они возмущены арестом их губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в заказных убийствах

Об этом со ссылкой на местный портал DVHab передает Еспресо.TV.

Пресс-служба губернатора распространила обращение к жителям Хабаровского края.

"Благодарим за вашу поддержку. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Все началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с "бессмертным полком" . Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой - не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам ", - говорится в обращении.

Впрочем, никаких проявлений насилия не было. Как и задержаний. Полиция спокойно наблюдала за сегодняшним собранием и не препятствовала выступлениям, во время которых раздавались призывы "Это наш край!", "Москва, уходи!", "Путин - вор!", "Путина - под суд!", "Мы не голосовали за поправки! ".

После окончания митинга присутствующие смогли поставить свои подписи под обращением об освобождении Фургала.

DVHab называет сегодняшнее собрание "самым массовым митингом в истории Хабаровска".

Фургала задержали по приказу федерального центра 9 июля в Москве. Это произошло после того, как во время так называемого конституционного референдума по "обнулению" сроков президентского правления Путина соответствующая инициатива Кремля даже по официальным данным получила в Хабаровском страны один из самых низких уровней поддержки.

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