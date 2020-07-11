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Espreso.tvОбществоПрокурор Захаров из списка Венедиктовой сделал карьеру на кейсе экс-нардепа Ефремова

Прокурор Захаров из списка Венедиктовой сделал карьеру на кейсе экс-нардепа Ефремова

Один из прокуроров Офиса Генерального прокурора Максим Захаров сделал карьеру на деле бывшего народного депутата Александра Ефремова, которого обвиняли в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Напомним, 16 декабря 2019 года суд закрыл дело Ефремова

Как так случилось и при чем здесь прокурор Захаров - в расследовании Watchdogs.

Максим Захаров системно занимался делом Александра Ефремова. В 16-м году ему единому давали почти 100% гарантию доведение до приговора. Сейчас этот прокурор руководит целым отделом в Офисе генпрокурора и следит за следователями ГБР по делу Порошенко.

Что произошло с делом Ефремова?

Максим Захаров - выходец из Луганщины, в феврале 13-го года приказом тогдашнего генерального Виктора Пшонки получил кресло прокурора города Алчевск. Карьерные следы Максима Захарова в период так называемой "Русский весны" и захвата Луганска боевиками теряются, однако в августе 16-го он выходит из тени да еще и с каким делом!

1 августа 2016-го в Печерском суде яблоку негде было упасть. Здесь брали под стражу бывшего соратника легитимного и председателя фракции "Партии регионов" - Александра Ефремова.

За день до этого экс-регионала задержали в киевском аэропорту в перед вылетом в Австрию. Ефремову предъявили подозрение в завладении имуществом "Луганскуголь", в создании террористической организации "ЛНР" и посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Ефремов со своими адвокатами раскрыл карты и на своей фейсбук-странице рассказал, кому "благодарен" своим арестом. По версии Ефремова именно на его кейсе экс-земляк Захаров и сделал головокружительную карьеру в Генпрокуратуре.

Но не только карьера следователя пошла вверх. Куда интереснее стало и состояние Захарова. Если в 16-м у госслужащего были задекларированы только арендованная квартира и комната в общежитии в Киеве и земельный участок в Луганске в жены, то уже в 19-м Захаров получил служебное жилье на 80 квадратных метров в столице, приобрел автомобиль люкс класса за более миллиона гривен и бонусом еще и лодка Шарк за 185 тысяч, хотя такая модель в интернете стоит не менее 400 тысяч. И это при том, что все эти годы Захаров работал на государственной работе. Жена, кстати, - тоже не из бизнеса. Она - судья в Луганском окружном суде.

Но вернемся к моменту, когда Захаров еще работал над делом Ефремова. Тогда оно слушалось в Старобельском суде Луганской области. Защитником Ефремова был нынешний заместитель главы офиса президента - Андрей Смирнов. А в прошлом адвокат, который критиковал работу прокуроров по этому делу. И мы уже слышали похожий голос в кабинете экс-главы ГБР - Романа Трубы

Эта встреча в кабинете Трубы проходила 19 июля прошлого года. И Смирнов к Офису президента еще никакого отношения не имел. То есть обычный адвокат, просто зашел к главе одного из ключевых правоохранительных органов. А уже ровно через 3 дня ни с того ни с сего, Ефремову меняют меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, который уже в сентябре сменили на личное обязательство, а еще через 2 месяца Старобельский суд вообще закрыл дело.

Как можно было слить дело, которое называли самым перспективным среди регионаловских? Есть набор фактов в беспрекословной последовательности, которые могут указывать только на одно - прокурор Захаров выполняет указания Офиса президента и делает это вполне последовательно.

 

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