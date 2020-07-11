Прокуратура назвала коррупционную "цену" уклонения от срочной службы в Киеве

11 июля, 2020, 10:57

Прокуратурой города Киева совместно с работниками Государственного бюро расследований по оперативному сопровождению Службы безопасности Украины задержан заместитель начальника одного из столичных военкоматов и посредник при получении $ 2 тыс. долларов неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)

По версии следствия, чиновник военкомата получил через посредника $ 1,5 тис.вид призывника при содействии в освобождении его от прохождения срочной военной службы, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

За свои услуги посредник получил $ 500 и в дальнейшем намеревался получить еще $ 3 тыс. без ведома должностного лица.

Чиновник и посредник задержаны. При проведении неотложных следственных действий и обысков, по месту жительства задержанных изъяты указанные деньги.

Сейчас решается вопрос сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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