Прокуратура назвала коррупционную "цену" уклонения от срочной службы в Киеве
По версии следствия, чиновник военкомата получил через посредника $ 1,5 тис.вид призывника при содействии в освобождении его от прохождения срочной военной службы, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
За свои услуги посредник получил $ 500 и в дальнейшем намеревался получить еще $ 3 тыс. без ведома должностного лица.
Чиновник и посредник задержаны. При проведении неотложных следственных действий и обысков, по месту жительства задержанных изъяты указанные деньги.
Сейчас решается вопрос сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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