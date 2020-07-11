 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПортников: Рейтинг Зеленского не спасет ни перезагрузка правительства, ни парламента

Портников: Рейтинг Зеленского не спасет ни перезагрузка правительства, ни парламента

Виталий Портников заявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не сможет спасти никто и ничто

Об этом Портников рассказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV .

По его словам, даже если бы Владимир Зеленский был бы эффективным президентом, у него все равно был бы очень маленький рейтинг.

"На самом деле, рейтинг Владимира Зеленского не может спасти никто и ничто - ни перезагрузки правительства, ни перезагрузка парламента. Даже если бы Владимир Зеленский был бы эффективным президентом, у него все равно был бы очень маленький рейтинг. Потому что президент Зеленский - президент разнонаправленных ожиданий. Пророссийские избиратели хотят одного, проукраинские - другого, избиратели, которые не могут определиться, пророссийские они или проукраинские, или вообще имеет значение в какой стране они живут, хотят третьего", - сказал Портников.

По его убеждению рейтинг Зеленского будет падать и дальше.

"Невозможно принять решение, которое бы удовлетворило эти три сегмента электората Владимира Зеленского. Любое решение, которое ты принимаешь, не нравится, по крайней мере, двум частям этого сегмента. Поэтому рейтинг падает. А если мы говорим, что еще и имеем дело с неэффективностью с эпидемией коронавируса, с падением жизненного уровня, с систематическим невыполнением бюджета и социальными проблемами, из этого возникающими, то рейтинг, конечно, будет падать и падать", - добавил Портников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июля, 2020 суббота

больше новостей

11 июля, 2020 суббота

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать