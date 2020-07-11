Портников: Рейтинг Зеленского не спасет ни перезагрузка правительства, ни парламента

11 июля, 2020, 19:51

Виталий Портников заявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не сможет спасти никто и ничто

Об этом Портников рассказал в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV .

По его словам, даже если бы Владимир Зеленский был бы эффективным президентом, у него все равно был бы очень маленький рейтинг.

"На самом деле, рейтинг Владимира Зеленского не может спасти никто и ничто - ни перезагрузки правительства, ни перезагрузка парламента. Даже если бы Владимир Зеленский был бы эффективным президентом, у него все равно был бы очень маленький рейтинг. Потому что президент Зеленский - президент разнонаправленных ожиданий. Пророссийские избиратели хотят одного, проукраинские - другого, избиратели, которые не могут определиться, пророссийские они или проукраинские, или вообще имеет значение в какой стране они живут, хотят третьего", - сказал Портников.

По его убеждению рейтинг Зеленского будет падать и дальше.

"Невозможно принять решение, которое бы удовлетворило эти три сегмента электората Владимира Зеленского. Любое решение, которое ты принимаешь, не нравится, по крайней мере, двум частям этого сегмента. Поэтому рейтинг падает. А если мы говорим, что еще и имеем дело с неэффективностью с эпидемией коронавируса, с падением жизненного уровня, с систематическим невыполнением бюджета и социальными проблемами, из этого возникающими, то рейтинг, конечно, будет падать и падать", - добавил Портников.

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