Полиция нашла 2,5 млн грн, похищенные при ограблении авто "Укрпочты"

11 июля, 2020, 21:49

Полиция нашла 2,5 млн грн, которые были похищены во время ограбления автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в facebook.

"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника Укрпочты, который прихватили с собой вооруженные разбойники", - написал Геращенко.

По его словам, все средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены Укрпочте и доставлены адресатам.

Геращенко добавил, что правоохранители разыскивают пятого подозреваемого - сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика.

"Задержаны четыре человека, причастные к этому преступлению, - те, кто непосредственно осуществлял ограбление, и один из помощников бандитов. Продолжаются поиски еще одного помощника, сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика и подстрекателя", - отметил Геращенко.

Позже, 11 июля, Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права на залог трем подозреваемым в нападении на автомобиль Укрпочты.

Напомним, 7 июля злоумышленники взорвали автомобиль Укрпочты и украли более 2,5 млн грн и табельное оружие охранника.

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