 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалПолиция нашла 2,5 млн грн, похищенные при ограблении авто "Укрпочты"

Полиция нашла 2,5 млн грн, похищенные при ограблении авто "Укрпочты"


фото: facebook
Полиция нашла 2,5 млн грн, которые были похищены во время ограбления автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в facebook.

"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника Укрпочты, который прихватили с собой вооруженные разбойники", - написал Геращенко.

По его словам, все средства после процедур, предусмотренных законом, будут возвращены Укрпочте и доставлены адресатам.

Геращенко добавил, что правоохранители разыскивают пятого подозреваемого - сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика.

"Задержаны четыре человека, причастные к этому преступлению, - те, кто непосредственно осуществлял ограбление, и один из помощников бандитов. Продолжаются поиски еще одного помощника, сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика и подстрекателя", - отметил Геращенко.

Позже, 11 июля, Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права на залог трем подозреваемым в нападении на автомобиль Укрпочты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июля, 2020 суббота

больше новостей

11 июля, 2020 суббота

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать