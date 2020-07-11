От российской мины на Донбассе погиб младший лейтенант 24-й бригады ВСУ Тарас Матвеев

11 июля, 2020, 11:30

В пятницу, 10 июля 2020 года, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате минометного обстрела украинских позиций со стороны российско-террористических сил погиб Тарас Матвеев, младший лейтенант, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады

Об этом на своей странице сообщил Александр Тищенко, руководитель Львовского областного военного комиссариата, передает Еспресо.TV.

Парень был родом из Жидачевского района.

"Вчера во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб защитник с Жидачивщины, младший лейтенант Тарас Матвеев. Молодой офицер, у которого вся жизнь могла быть впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но враждебная мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины", - отметил Тищенко.

По данным ЦензорНет , 31-летний Тарас Матвеев окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был блогером в ряде изданий, в частности, "Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей".

Журналист, волонтер ОО "Народный легион", один из координаторов "Поисковой инициативы" - организации, которая разыскивает исчезнувших людей во время Революции Достоинства. Участник 3-й сотни Самооборона Майдана. Действующий депутат Жидачевского райсовета Львовщины от Украинской Галицкой партии.

Напомним, 10 июля на фронте с российской стороны было 5 погибших, 3 раненых, с украинской - 1 погибший, 3 раненых.

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