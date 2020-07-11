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Espreso.tvОбществоОбещанный оккупантами новый театр кукол в Симферополе так никто и не построил

Обещанный оккупантами новый театр кукол в Симферополе так никто и не построил

Российскими властями Крыма расторгнут договор с подрядчиком строительства Театра кукол в Симферополе - компанией "Меандр". Самого же подрядчика включат в список недобросовестных

Об этом сообщил "вице-премьер республиканского правительства" Евгений Кабанов, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал All Crimea.

"Сейчас ведется работа по расторжению госконтракта с ООО "Меандр" в одностороннем порядке", - сообщил Кабанов.

По словам вице-премьера, среднемесячное освоение выделенных средств в течение 2019 года составило чуть более 4,8 млн рублей при том, что цена контракта превышает 1,1 млрд рублей.

"В настоящее время заказчик занимается корректировкой проектно-сметной документации в связи с большим количеством выявленных несоответствий, в том числе, затрагивающих конструктивные решения объекта. Строительно-монтажные работы на объекте не ведутся", - добавил он.

Новое пятиэтажное здание театра кукол строится в центре Симферополя на месте старого одноэтажного дома, построенного еще в 30-х годах ХХ века. В новом здании разместятся две сцены на 300 и 100 посадочных мест, а также производственный комплекс: помещение для репетиций, примерочные, комнаты для артистов, складские помещения и цеха. Также предусмотрена подземная парковка на 22 места.

Сначала предполагалось, что здание будет введено в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Строит компания "Меандр" из Санкт-Петербурга, ей поручили и реставрацию Воронцовского дворца.

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