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Espreso.tvОбществоНа Волыни священника церкви Московского патриархата будут судить за убийство

На Волыни священника церкви Московского патриархата будут судить за убийство

иллюстративное
Любомльский отдел Ковеля местной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве о содеянном умышленном убийство священником УПЦ МП

Об этом со ссылкой на прокуратуру Волынской области сообщает Еспресо.TV.

Вечером 28 апреля 2020 года нетрезвый мужчина, по информации Религиозной правды, настоятель Свято-Анновского храма РПЦвУ Петр Границький, на территории лесного массива в урочище "Голая Берла" во время конфликта задушил 52-летнего знакомого.

По данным источника информационного агентства ВолиньPost , 27 апреля у священника был день рождения. Трагедия же произошла 28 апреля в результате конфликта, возникшего во время распития алкоголя. Вероятно, в лесу священник и отмечал личный праздник.

Обвиняемого в убийстве, который находится под стражей, ожидает скамья подсудимых.

Санкцией ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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