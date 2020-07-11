На Волыни священника церкви Московского патриархата будут судить за убийство
Об этом со ссылкой на прокуратуру Волынской области сообщает Еспресо.TV.
Вечером 28 апреля 2020 года нетрезвый мужчина, по информации Религиозной правды, настоятель Свято-Анновского храма РПЦвУ Петр Границький, на территории лесного массива в урочище "Голая Берла" во время конфликта задушил 52-летнего знакомого.
По данным источника информационного агентства ВолиньPost , 27 апреля у священника был день рождения. Трагедия же произошла 28 апреля в результате конфликта, возникшего во время распития алкоголя. Вероятно, в лесу священник и отмечал личный праздник.
Обвиняемого в убийстве, который находится под стражей, ожидает скамья подсудимых.
Санкцией ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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