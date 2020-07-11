На украинском судне "София" произошла вспышка COVID-19
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании в Офисе президента Украины, сообщает Еспресо.TV .
По его словам, судно "София", у большинства членов экипажа которого обнаружена коронавирусная инфекция, находится на карантине, больные - под наблюдением врачей.
"Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По словам главы МОЗ, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации", - говорится в сообщении.
Других деталей относительно этой вспышки коронавируса в ОП и Минздраве не сообщили.
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