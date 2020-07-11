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Espreso.tvОбществоНа украинском судне "София" произошла вспышка COVID-19

На украинском судне "София" произошла вспышка COVID-19


фото: Reuters
На украинском судне "София" большинство членов экипажа заболели коронавирусом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании в Офисе президента Украины, сообщает Еспресо.TV .

По его словам, судно "София", у большинства членов экипажа которого обнаружена коронавирусная инфекция, находится на карантине, больные - под наблюдением врачей.

"Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По словам главы МОЗ, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации", - говорится в сообщении.

Других деталей относительно этой вспышки коронавируса в ОП и Минздраве не сообщили.

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