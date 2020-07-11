На Львовщине еще одна смерть от коронавируса и вспышка заболевания на фабрике
По показателям новых заболеваний Львовщина снова оказалась на втором месте. На этот раз на первом месте Киев (125 новых больных), Закарпатье - на третьем (+108), передает Еспресо.
За вчерашние сутки лабораторные центры на Львовщине провели 1097 ПЦР-тестов, из них положительные - 119. Среди них львовян - 57.
В целом по области подтверждены 6882 случая инфицирования коронавирусом, из которых 181 - летальный. 1009 человек выздоровели.
Больше всего больных (158) - в областной клинической больнице. Из них 124 с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди которых 26 медицинских работников.
"В отделении интенсивной терапии - четверо больных, трое на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии. Больным проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий. К сожалению, за прошедшие сутки умер один больной с подтвержденным COVID-19", - отметил врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части областной больницы Игорь Берник .
Добавим, 12 работников предприятия "Датский текстиль", что в Сокале, заболели коронавирус. В них подтверждено СOVID-19 ПЦР-тестированием.
На фабрике временно прекратят работу, а люди пойдут в двухнедельный отпуск. По словам заместителя директора предприятия Игоря Щепки, это - плановый отпуск.
Как сообщил главный врач КНП "Сокальская центральная районная больница" Роман Швед, на предприятии отобрали 274 проб для ПЦР-тестов и ИФА-тестов. Руководство планирует обследовать всех работников.
Напомним, в Украине за сутки - 800 новых случаев инфицированных коронавирусом, 861 человек выздоровел.
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя