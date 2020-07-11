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Espreso.tvОбществоНа Львовщине еще одна смерть от коронавируса и вспышка заболевания на фабрике

На Львовщине еще одна смерть от коронавируса и вспышка заболевания на фабрике


фото: Le Monde
По состоянию на утро 11 июля на Львовщине зафиксировали 119 новых случаев заболевания COVID-19. Один человек умер. Кроме того, коронавирус обнаружили на фабрике в Сокале

По показателям новых заболеваний Львовщина снова оказалась на втором месте. На этот раз на первом месте Киев (125 новых больных), Закарпатье - на третьем (+108), передает Еспресо.

За вчерашние сутки лабораторные центры на Львовщине провели 1097 ПЦР-тестов, из них положительные - 119. Среди них львовян - 57.

В целом по области подтверждены 6882 случая инфицирования коронавирусом, из которых 181 - летальный. 1009 человек выздоровели.

Больше всего больных (158) - в областной клинической больнице. Из них 124 с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди которых 26 медицинских работников.

"В отделении интенсивной терапии - четверо больных, трое на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии. Больным проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий. К сожалению, за прошедшие сутки умер один больной с подтвержденным COVID-19", - отметил врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части областной больницы Игорь Берник .

Добавим, 12 работников предприятия "Датский текстиль", что в Сокале, заболели коронавирус. В них подтверждено СOVID-19 ПЦР-тестированием.

На фабрике временно прекратят работу, а люди пойдут в двухнедельный отпуск. По словам заместителя директора предприятия Игоря Щепки, это - плановый отпуск.

Как сообщил главный врач КНП "Сокальская центральная районная больница" Роман Швед, на предприятии отобрали 274 проб для ПЦР-тестов и ИФА-тестов. Руководство планирует обследовать всех работников.

Напомним, в Украине за сутки - 800 новых случаев инфицированных коронавирусом, 861 человек выздоровел.

 

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