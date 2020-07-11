На Франковщине оперативниками СБУ блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины

11 июля, 2020, 14:33

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области

Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ передает Еспресо.TV.

"Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Ивано-Франковской области. Дельцы успели добыть нефти более чем 1 млн гривен по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины ", - говорится в сообщении.

Для легализации сырья коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций. По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии должностных лиц одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.

По данным СБУ, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн. Также для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде загрязнением земель разлитой нефтью, привлечено соответствующих экспертов.

В рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ст. 191, ст. 204 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb