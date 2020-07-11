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Espreso.tvОбществоНа Франковщине оперативниками СБУ блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины

На Франковщине оперативниками СБУ блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области

Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ передает Еспресо.TV.

"Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Ивано-Франковской области. Дельцы успели добыть нефти более чем 1 млн гривен по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины ", - говорится в сообщении.

Для легализации сырья коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций. По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии должностных лиц одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.

По данным СБУ, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн. Также для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде загрязнением земель разлитой нефтью, привлечено соответствующих экспертов.

В рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ст. 191, ст. 204 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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