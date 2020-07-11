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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине несовершеннолетние девушки хвастались в Instagram, как крушили электричку. Родители заплатят 5 тыс. грн

На Днепропетровщине несовершеннолетние девушки хвастались в Instagram, как крушили электричку. Родители заплатят 5 тыс. грн

На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области

Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео. Об этом рассказал у себя на Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Эспрессо.TV .

Родители девушек согласились компенсировать "Укрзализныце" расходы на ремонт вагона в полном объеме - 4105 грн 26 коп.

На маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУоАП - невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.

"Родители, уделяйте, пожалуйста, время на надлежащее воспитание Ваших детей, чтобы потом Вам не было стыдно, как в этом печальном случае", - обратился к украинцам Геращенко.

 

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