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Espreso.tvМирМелинда Геринг: причины неуспеха Зеленского - олигархи и некомпетентность

Мелинда Геринг: причины неуспеха Зеленского - олигархи и некомпетентность

Зеленский не сделал ничего для преследования Коломойского, в то время как назначенная недавно генеральный прокурор открыла 24 уголовных дела против предшественника Зеленского Петра Порошенко

Об этом пишет Мелинда Геринга с Атлантического совета США в статье для издания The National Interest , которую цитирует Радио Свобода.

Среди причин, почему Зеленскому не удается быть успешным президентом, автор первой называет тесные отношения президента Украины с олигархом Игорем Коломойским.

"Зеленский является марионеткой Игоря Коломойского, которого обвиняют в ограблении "Приватбанка", из которого было выведено почти 6 млрд долларов перед национализацией 2016 года. Зеленский и Коломойский наверняка имеют тесные взаимоотношения, ведь шоу Зеленского было на канале, которым владеет Коломойский", - говорится в статье.

"За год пребывания в должности Зеленский "принял в объятия олигархов", отмечает Мелинда Геринг. Коломойский имеет около 30 лояльных ему депутатов во фракции "Слуги народа" и олигарх постоянно нападает на людей, которых Зеленский увольняет с должностей", - говорится в публикации.

Автор также отмечает, что члены украинской диаспоры и представители националистических убеждений на западной Украине считают Зеленского пророссийским президентом.

"Украинский язык ему неродной, он не осуждает российского президента Владимира Путина, когда представляется возможность, и демонстрирует гибкость в усилиях по миру в восточной Украине", - пишет Геринг. Этой теории немного не хватает доказательств и она не принимает во внимание полную некомпетентность, которая сейчас царит в Киеве, добавляет она.

Еще одна причина неуспеха Зеленского - это его некомпетентность и неопытность. Согласно источникам Геринг, Зеленский слушает четырех друзей, которые работают главой его офиса, главными советниками и главой СБУ. "Никто из них не разбирается в экономике или политике. Когда люди из круга с ним не согласны, Зеленский не знает, что делать", - пишет автор.

Геринг, опираясь на источники, добавляет, что президент никому не доверяет, хочет расставить своих людей на все комитеты и в советы директоров, не имеет идеологии и настаивает, что все должно быть сделано немедленно: "Он не умеет делегировать. Он игнорирует свое правительство и действует напрямую с министрами и региональными руководителями ".

"После ряда необоснованных кадровых решений этой весной, эта теория выглядит все более вероятной", - пишет Мелинда Геринг.

Она также предполагает, что Зеленский стал жертвой собственной наивности. Владимир Зеленский сильно начал, но не справился с разными интересами, которые противоречили друг другу, кризисом и тяжелыми кадровыми решениями, - говорится в статье.

Олигархи вернули свой контроль над парламентом, они контролируют средства массовой информации и все основные отрасли. Пока роль денег в политике Украины не изменится, не важно, кто является президентом.

"Одно дело понятно: шоу будет продолжаться в Украине, но будет ли Зеленский звездой этого шоу - это другой вопрос. Зато в Киеве дела все больше выглядят как обратное движение в будущее", - резюмирует автор.

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