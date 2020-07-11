Маск назвал украинца Королева одним из лучших специалистов космической отрасли

11 июля, 2020, 22:32

Маск назвал украинского конструктора Сергея Королева одним из лучших специалистов в истории космической отрасли

Об этом Маск написал в twitter.

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск опубликовал твит после общения с родственниками Сергея Королева.

"Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших", - написал Маск.

Он также добавил фамилию конструктора на украинском и русском языках: Корольов/Королёв.

Сергей Королёв родился 30 декабря 1906 года (12 января 1907) в Житомире. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и первый выход человека в космос.

I spoke with Korolev's family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. - Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb