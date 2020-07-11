Маск назвал украинца Королева одним из лучших специалистов космической отрасли
Об этом Маск написал в twitter.
Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск опубликовал твит после общения с родственниками Сергея Королева.
"Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших", - написал Маск.
Он также добавил фамилию конструктора на украинском и русском языках: Корольов/Королёв.
Сергей Королёв родился 30 декабря 1906 года (12 января 1907) в Житомире. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и первый выход человека в космос.
I spoke with Korolev's family today.- Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.
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