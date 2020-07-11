Львовские больницы получили высокоточные ИЭХЛ-тесты от "Европейской Солидарности"

11 июля, 2020, 19:39

Две львовские больницы получили современные тесты для выявления антител к COVID- 19. ИЭХЛ-тесты доставили в областной центр общественного здоровья и Центр крови в Львове

Об этом сообщает журналистка Еспресо.TV из Львова.

Две тысячи высокоточных ИЭХЛ-тестов получили львовские медики. В частности, они были доставлены в областной центр общественного здоровья и Центр крови во Львове. Швейцарские тесты, изготовлены компанией La-Roche, которая является одной из мировых лидеров в сфере биотехнологий.

Как ни прискорбно, но Львов до сих пор остается проблемным городом в борьбе с Covid-19. Поэтому, Фонд Порошенко и Европейская Солидарность продолжают оказывать помощь. Такие тесты позволяют определить тех, кто уже переболел коронавирусом.

"Мы сегодня хотим для центра общественного здоровья, для службы крови передать эти тесты, потому что предыдущие объемы использованы в прошлом месяце, а тестирование - это, на самом деле, самая нужная вещь сегодня, - отметил народный депутат Украины Олег Синютка. К сожалению, карантин привел к очень серьезному падению экономики, к очень серьезным проблемам в доходах людей. И сегодня очень важно, чтобы заболевшие люди находились в изоляции, а те люди, которые здоровы, должны работать ".

Это уже не первая помощь львовским медикам от партии "Европейская Солидарность". Ранее эти медучреждения уже получали тесты и активно ими пользовались. По словам директора Львовского областного центра общественного здоровья Марьяны Служинской, за июнь они провели 5 тысяч тестов, из которых 5% были положительные.

"Эти тесты очень хорошего качества и понадобятся нам в работе, - добавляет Марьяна Служинская. Есть приоритетные группы, кого мы тестируем в первую очередь и бесплатно. Это медицинские работники, правоохранители, призывники и люди, которые были в контакте с инфицированными пациентами. На этих тестах хорошо работается и результаты есть достоверные".

Тестирование в медицинских учреждениях идет достаточно успешно, поэтому в планах "ЕС" и в дальнейшем обеспечивать больницы высокоточными тестами.

Фото пресс-службы ЛОО "Европейская Солидарность"