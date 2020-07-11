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Espreso.tvСпортЛомаченко похвастался отелем, который открыл на черноморском побережье в Затоке

Ломаченко похвастался отелем, который открыл на черноморском побережье в Затоке


фото: Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко показал фотографии своего отеля, который он открыл в курортном поселке Затока

Фото Ломаченко изложил в Instagram.

Гостиничный комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название Loma Sport Hotel.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

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