Ломаченко похвастался отелем, который открыл на черноморском побережье в Затоке

11 июля, 2020, 20:47

Украинский боксер Василий Ломаченко показал фотографии своего отеля, который он открыл в курортном поселке Затока

Фото Ломаченко изложил в Instagram.

Гостиничный комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название Loma Sport Hotel.

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

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