Ломаченко похвастался отелем, который открыл на черноморском побережье в Затоке
Фото Ломаченко изложил в Instagram.
Гостиничный комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название Loma Sport Hotel.
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
Наша Летняя Терраса готова воспринимать своих гостей Здесь приятно в жаркий день Утоли жажду вкусным холодным лимонадом, или же проснуться от вкусного капучино, а вечером согреться под пледом и любоваться ночным звёздными небом @loma_sport_hotel ждёт у себя в гостях!
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
-
Читайте также
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-